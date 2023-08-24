"Он заслужил... Константин сейчас выглядит хорошо. Не сомневался, что его пригласят в сборную", — сказал Сафонов.
21-летний Тюкавин в нынешнем сезоне в семи матчах забил три гола и отдал две результативные передачи. За сборную России форвард провёл три матча, не отметившись в них голами.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Агент Тюкавина: не сомневался, что его пригласят в сборную, Костя заслужил
Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, отреагировал на вызов футболиста в сборную России.
Фото: СЭ