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Агент Тюкавина: не сомневался, что его пригласят в сборную, Костя заслужил

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Алексей Сафонов, агент нападающего "Динамо" Константина Тюкавина, отреагировал на вызов футболиста в сборную России.
Фото: СЭ
"Он заслужил... Константин сейчас выглядит хорошо. Не сомневался, что его пригласят в сборную", — сказал Сафонов.

21-летний Тюкавин в нынешнем сезоне в семи матчах забил три гола и отдал две результативные передачи. За сборную России форвард провёл три матча, не отметившись в них голами.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Тюкавин Сафонов Сборная России Динамо
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