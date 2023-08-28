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Пименов: Абаскаль конкретно задергался. Непонятно, почему его так штормит

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Бывший полузащитник сборной России Руслан Пименов прокомментировал ситуацию вокруг главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "Чемпионат"
"Абаскаль конкретно задергался, это касается именно работы тренера. Непонятно, почему его так штормит", — сказал Пименов.

Напомним, московский "Спартак", выступающий в чемпионате России по футболу, не может победить три тура кряду. В СМИ начали говорить о возможной отставке главного тренера команды Гильермо Абаскаля. Однако в клубе не обсуждают будущее испанского специалиста.

Источник: RT.


Абаскаль Пименов Спартак
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