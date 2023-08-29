– Наверное, нельзя сказать, что я адаптировался в "Спартаке" на все сто процентов. С каждым матчем я чувствую себя все лучше и лучше. Я буду продолжать делать все возможное для команды, – приводит слова Бонгонда "Чемпионат".
27-летний Тео Бонгонда стал игроком московского "Спартака" в июле текущего года. По сведениям интернет-ресурса Transfermarkt, российский клуб заплатил испанскому "Кадису" за переход вингера семь миллионов евро. В нынешнем сезоне в составе столичного коллектив футболист из Конго провел восемь матчей (во всех турнирах). Вингер сумел записать в свой актив четыре забитых мяча и одну результативную передачу.
Бонгонда: нельзя сказать, что я адаптировался в "Спартаке" на все 100 процентов
Новобранец московского "Спартака" Тео Бонгонда ответил на вопрос о том, как проходит его адаптация в стане красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"