Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
17:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 2.28X 3.45П2 3.1
Родина
19:30
ТорпедоНе начат
П1 2.09X 3.5П2 3.5
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Пименов: что происходит в голове у Абаскаля? Как можно было не поставить Бабича на "Краснодар"?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший российский футболист Руслан Пименов раскритиковал главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля за решение оставить защитника Срджана Бабича на скамейке запасных в матче с "Краснодаром" (0:2).
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Меня очень удивил Абаскаль: оставил в запасе Бабича [на матч с "Краснодаром"]. Как его можно было не поставить в состав? Что происходит в голове у Абаскаля?" — сказал Пименов.

27-летний сербский защитник стал игроком "Спартака" в летнее трансферное окно. За его переход красно-белые заплатили "Альмерии" пять миллионов евро (данные Transfermarkt). За новую команду спортсмен в двух матчах забил один гол.

Источник: RT.


Бабич Пименов Абаскаль Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится