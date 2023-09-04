"Меня очень удивил Абаскаль: оставил в запасе Бабича [на матч с "Краснодаром"]. Как его можно было не поставить в состав? Что происходит в голове у Абаскаля?" — сказал Пименов.
27-летний сербский защитник стал игроком "Спартака" в летнее трансферное окно. За его переход красно-белые заплатили "Альмерии" пять миллионов евро (данные Transfermarkt). За новую команду спортсмен в двух матчах забил один гол.
Источник: RT.
Пименов: что происходит в голове у Абаскаля? Как можно было не поставить Бабича на "Краснодар"?
Бывший российский футболист Руслан Пименов раскритиковал главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля за решение оставить защитника Срджана Бабича на скамейке запасных в матче с "Краснодаром" (0:2).
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ