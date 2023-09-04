"Мы провели два разных тайма в игре с "Балтикой"? Дерьмо случается. Не могу ответить, почему так. Нужно разобраться, в чем дело, сделать выводы", — сказал Баринов.
Победа позволила железнодорожникам подняться на шестую строчку турнирной таблицы с 12-ю очками после семи туров. Сейчас чемпионат России по футболу ушёл на международную паузу, поэтому следующий матч "Локомотив" проведёт лишь 17 сентября дома, их соперником станет "Оренбург".
Источник: Sport24.
Баринов: два разных тайма "Локо" с "Балтикой"? Дерьмо случается
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов не знает, почему его команда провела два разных тайма в матче 7-го тура чемпионата России с "Балтикой" (3:2).
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ