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Баринов: два разных тайма "Локо" с "Балтикой"? Дерьмо случается

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов не знает, почему его команда провела два разных тайма в матче 7-го тура чемпионата России с "Балтикой" (3:2).
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Мы провели два разных тайма в игре с "Балтикой"? Дерьмо случается. Не могу ответить, почему так. Нужно разобраться, в чем дело, сделать выводы", — сказал Баринов.

Победа позволила железнодорожникам подняться на шестую строчку турнирной таблицы с 12-ю очками после семи туров. Сейчас чемпионат России по футболу ушёл на международную паузу, поэтому следующий матч "Локомотив" проведёт лишь 17 сентября дома, их соперником станет "Оренбург".

Источник: Sport24.


Балтика Локомотив Баринов
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