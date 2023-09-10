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Д.Билялетдинов: не понимаю, зачем Изидор всегда говорил о мечте уехать в Европу, а в итоге остался в РПЛ у конкурента

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Бывший полузащитник "Локомотива" и английского "Эвертона" Динияр Билялетдинов отреагировал на решение французского нападающего Вильсона Изидора перейти в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
– Человек хотел уехать из России, а в итоге перешел в "Зенит"? Не понимаю. Зачем нужно всегда говорить: "Я мечтаю уехать в Европу, хочу себя там попробовать". А потом в итоге остаться в нашей лиге у конкурента. Но держать немотивированного футболиста в любом случае смысла нет, – приводит слова Билялетдинова "Матч ТВ".

9 сентября "Локомотив" объявил о переходе на правах аренды нападающего Вильсона Изидора в "Зенит" до конца сезона-2023/24 с обязательным выкупом по истечении срока действия соглашения. Как отметили в руководстве московского клуба, по сути речь идет о полноценном трансфере 23-летнего француза в стан "сине-бело-голубых".

По информации журналиста Ивана Карпова, сделка обошлась невскому клубу в 1,65 млн евро. Изидор перешел в "Локомотив" из "Монако" летом 2022 года и забил 19 голов и отдал 7 результативных передач в 42 матчах в составе "железнодорожников".


Локомотив Зенит Изидор Билялетдинов Д.
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