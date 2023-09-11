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Каррера: с чем связываю свою популярность в России? Тренеров помнят за их победы

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Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера объяснил причину своей популярности в России.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"С чем связываю свою популярность в России? Ответ самый простой — я победил. Сделал то, чего болельщики хотят от своей команды. Тренеров помнят за их победы. Если побеждаешь — ты молодец, не побеждаешь — плохой тренер", — сказал Каррера.

Итальянский специалист работал в Москве с 2016 по 2018 год, приведя свою команду к победам в чемпионате и Суперкубке страны. В октябре 2018 года Каррера был уволен, и с тех пор работал в греческом АЕКе и итальянском "Бари". Сейчас Массимо находится без работы.

Источник: "РБ Спорт".


Каррера Спартак
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