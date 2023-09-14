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Медведев — о словах Карпина про игроков: с этим я не могу согласиться

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев не согласился с тем, что российским игрокам нужно обязательно уезжать в Европу. Такую мысль ранее озвучил главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Фото: Global look press
"По качеству игры и результатам, по-моему, нечего добавить к словам главного тренера. К каким конкретно? Ко всем, кроме того, что надо разъезжаться. С этим я не могу согласиться", — сказал Медведев.

Отметим, что Карпин посоветовал футболистам из России уезжать, отметив, что Александр Головин, приехавший в команду из французского "Монако", выделяется на фоне других. Карпин отметил, что уровень чемпионата России от отъезда игроков пострадает, однако сами футболисты станут сильнее.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Карпин Медведев Сборная России Зенит Ростов
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