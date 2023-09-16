Ловчев — по матчу "Динамо" — "Пари НН": нижегородцы заслужили ничью, до последнего искали свой шанс
Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался по итогам матча между "Динамо" и "Пари НН" (1:1) в 8-м туре РПЛ.
Отметим, что московская команда, занимающая ныне промежуточное второе место, пропустила от нижегородцев за две минуты до окончания основного времени. В следующем туре команда Марцела Лички со "Спартаком" 23 сентября, но до этого проведёт кубковый матч с "Краснодаром".
Отметим, что чешский специалист Личка тренирует "Динамо" с лета 2023 года. Ранее он работал в "Оренбурге" более трёх лет.
Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева.