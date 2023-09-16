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Ещенко: "Спартак" после 2017-го мог бы еще несколько раз стать чемпионом, если бы не та история с лайками

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Бывший защитник "Спартака" Андрей Ещенко считает, что московская команда, выигравшая чемпионство России в 2017 году, могла выиграть трофей ещё несколько раз.
Фото: ФК "Спартак"
"Могли бы становиться чемпионами ещё несколько раз, если бы не та история с лайком? Конечно. Уверен, что 2-3 года подряд могли бы брать золото. В следующем сезоне после чемпионского мы отдали первое место, потому что была Лига чемпионов, на Кубок серьезно настраивались. Как же нам не везло тогда", — сказал Ещенко.

Отметим, что то чемпионство стало для московской команды первым за 16 лет. К этому достижению команду привёл итальянский специалист Массимо Каррера, который был уволен в октябре 2018 года за неудовлетворительные результаты. Ещенко же в сентябре того же года был отправлен вместе с Денисом Глушаковым во вторую команду красно-белых за лайк на пост с критикой главного тренера.

Источник: РГ.


Спартак Ещенко Каррера
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