"Камерун — хорошая команда. Следил за ними на ЧМ. Когда смотрел их, видел, что это мощная и хорошая команда. Я думаю, что и они дадут бой, и мы", — сказал Соболев.
Товарищеская игра между сборными России и Камеруна состоится 12 октября 2023 года в России. Стороны уже подтвердили факт проведения матча, но место проведения по-прежнему не утверждено. Отметим, что в последнем своём матче сборная России сыграла вничью с командой Катара (1:1).
Источник: "Матч ТВ".
Соболев — о матче с Камеруном: думаю, что и они дадут бой, и мы тоже
Нападающий сборной России Александр Соболев высказался на тему предстоящего матча с командой Камеруна.
Фото: "Чемпионат"