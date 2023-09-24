Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
14:00
ОренбургНе начат
Зенит
16:30
ЛокомотивНе начат
Краснодар
19:00
УралНе начат
Ростов
19:00
ЦСКАНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал
16:00
ТоттенхэмНе начат
Ливерпуль
16:00
Вест ХэмНе начат
Челси
16:00
Астон ВиллаНе начат
Брайтон
16:00
БорнмутНе начат
Шеффилд
18:30
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
15:00
ХетафеНе начат
Райо Вальекано
17:15
ВильярреалНе начат
Лас-Пальмас
19:30
ГранадаНе начат
Бетис
19:30
КадисНе начат
Атлетико
22:00
Реал МадридНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
13:30
ИнтерНе начат
Аталанта
16:00
КальяриНе начат
Удинезе
16:00
ФиорентинаНе начат
Болонья
19:00
НаполиНе начат
Торино
21:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
16:30
ХайденхаймНе начат
Айнтрахт
18:30
ФрайбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мец
14:00
СтрасбурНе начат
Ланс
16:00
ТулузаНе начат
Гавр
16:00
КлермонНе начат
Монпелье
18:05
РеннНе начат
ПСЖ
21:45
МарсельНе начат

Соболев — о матче с Камеруном: думаю, что и они дадут бой, и мы тоже

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий сборной России Александр Соболев высказался на тему предстоящего матча с командой Камеруна.
Фото: "Чемпионат"
"Камерун — хорошая команда. Следил за ними на ЧМ. Когда смотрел их, видел, что это мощная и хорошая команда. Я думаю, что и они дадут бой, и мы", — сказал Соболев.

Товарищеская игра между сборными России и Камеруна состоится 12 октября 2023 года в России. Стороны уже подтвердили факт проведения матча, но место проведения по-прежнему не утверждено. Отметим, что в последнем своём матче сборная России сыграла вничью с командой Катара (1:1).

Источник: "Матч ТВ".


Сборная России Сборная Камеруна Соболев
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится