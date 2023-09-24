По сведениям источника, сейчас российский арбитр является кандидатом на назначение на один из официальных матчей. Ранее он посетил сбор арбитров, где успешно сдал все тесты и произвёл впечатление на руководство.
Отметим, что Карасёв не судил европейские матчи после начала событий 24 февраля 2022 года.
Источник: Sport24.
Sport24: судья Карасев может получить назначение на официальный матч под эгидой УЕФА в 2023 году
Российский судья Сергей Карасев в ближайшее время может отсудить европейский матч под эгидой УЕФА.
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