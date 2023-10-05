Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Фрайбург
19:45
Вест ХэмНе начат
Бетис
19:45
СпартаНе начат
Марсель
19:45
Брайтон энд Хоув АльбионНе начат
Ливерпуль
22:00
Сент ЖиллуазНе начат
Вильярреал
22:00
РеннНе начат
Мольде
22:00
БайерНе начат

Титов — о Черчесове в "Спартаке": он никогда не пойдет на готовое место

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов считает, что сейчас вариант с назначением Станислава Черчесова на пост главного тренера команды выглядит малообещающим.
Фото: Нина Зотина/РИА "Новости
"Поставить вместо Абаскаля Черчесова? Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Еще он никогда не пойдет на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно", — сказал Титов.

Напомним, ранее сообщалось, что в московской команде начали анализировать судьбу главного тренера Гильермо Абаскаля и рассматривают вариант с его увольнением. Одними из претендентов на вакантную должность могут стать Черчесов и нынешний наставник "Ростова" Валерий Карпин.

Источник: Sport24.


Титов Черчесов Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится