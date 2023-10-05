"Поставить вместо Абаскаля Черчесова? Черчесов в интервью явно дал всем понять, что отдыхает, анализирует и ездит по стране. Еще он никогда не пойдет на готовое место, где есть уже тренер. И это правильно", — сказал Титов.
Напомним, ранее сообщалось, что в московской команде начали анализировать судьбу главного тренера Гильермо Абаскаля и рассматривают вариант с его увольнением. Одними из претендентов на вакантную должность могут стать Черчесов и нынешний наставник "Ростова" Валерий Карпин.
Источник: Sport24.
Титов — о Черчесове в "Спартаке": он никогда не пойдет на готовое место
Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов считает, что сейчас вариант с назначением Станислава Черчесова на пост главного тренера команды выглядит малообещающим.
Фото: Нина Зотина/РИА "Новости