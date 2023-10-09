"Перестал забивать? Это немного давит. Но, думаю, можно пользу команде приносить и без голов. Понятно, что от меня ждут голов, но сейчас такой период, который нужно пройти", — передает слова Тюкавина Sport24.
В сезоне РПЛ 2023/2024 Тюкавин оформил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. В предыдущем сезоне 21-летний игрок забил 10 мячей во всех турнирах. Константин является воспитанником "Динамо". За основную команду футболист успел сыграть 105 матчей.
Сейчас Динамо находится на 8 месте в РПЛ. Бело-голубые набрали 17 очков в 11 матчах. Следующий матч динамовцы сыграют против "Локомотива". Дерби московских клубов пройдет 21 октября в 16:30.
Тюкавин: серия без забитых голов давит на меня
Форвард "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал свою безголевую серию.
Фото: ФК "Динамо"