"Нет, сейчас мы не продвинулись в вопросе продления контракта с Константином Тюкавиным", - цитирует Гафина ТАСС.
Константин Тюкавин, играющий на позиции центрального нападающего, является воспитанником московского "Динамо". Действующее соглашение форварда с клубом истекает летом 2024 года. В этом сезоне 21-летний футболист сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, забил три гола и отдал 4 результативные передачи. "Бело-голубые" занимают 6 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 17 очков в 11 турах текущего розыгрыша чемпионата России.
Гафин: "Динамо" не продвинулось в вопросе продления контракта с Тюкавиным
Член совета директоров столичного "Динамо" Дмитрий Гафин поделился информацией о том, как проходят переговоры о продлении контракта с форвардом Константином Тюкавиным.
Фото: Sport24