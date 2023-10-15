"Для успешной команды, команды-победительницы, если мы посмотрим на европейский и мировой опыт, необходимо на каждой позиции иметь минимум по два игрока, сопоставимых по уровню мастерства и другим параметрам. "Зенит" действует в рамках такого подхода", — сказал Медведев.
Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга за последние пять лет пять раз становился чемпионом России, выиграл четыре Суперкубка страны и один Кубок. В нынешнем сезоне коллектив Сергея Семака, набрав 20 очков по итогам 11 туров, занимает в турнирной таблице третье место, отставая от лидирующего "Краснодара" на семь очков.
Источник: Sport24.
Медведев — о трансферной политике "Зенита": у успешной команды должно быть по два игрока на позицию. Мы следуем этому
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о трансферной политике команды.
Фото: ФК "Зенит"