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Медведев — о трансферной политике "Зенита": у успешной команды должно быть по два игрока на позицию. Мы следуем этому

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Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев высказался о трансферной политике команды.
Фото: ФК "Зенит"
"Для успешной команды, команды-победительницы, если мы посмотрим на европейский и мировой опыт, необходимо на каждой позиции иметь минимум по два игрока, сопоставимых по уровню мастерства и другим параметрам. "Зенит" действует в рамках такого подхода", — сказал Медведев.

Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга за последние пять лет пять раз становился чемпионом России, выиграл четыре Суперкубка страны и один Кубок. В нынешнем сезоне коллектив Сергея Семака, набрав 20 очков по итогам 11 туров, занимает в турнирной таблице третье место, отставая от лидирующего "Краснодара" на семь очков.

Источник: Sport24.


Медведев Зенит
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