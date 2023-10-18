"Я не знал, но он оказался простым парнем. Думал к нему обращаться на "вы", он сказал: "Да ты чего, давай на "ты", — сказал Фомин.
Российский хоккеист принял участие в товарищеском матче "Динамо" с "Амкалом" в 2022 году, забив один из мячей. Сейчас Овечкин начал сезон в составе своей команды в НХЛ, продолжая погоню за вечным рекордом Уэйна Гретцки по числу голов в лиге.
Источник: ТАСС.
Фомин — про Овечкина: думал к нему обращаться на "вы", он сказал: "Да ты чего, давай на "ты"
Полузащитник "Динамо" Даниил Фомин вспомнил общение с хоккеистом "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным.
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