– Тяжело в принципе совмещать позиции главного тренера сборной России и клуба РПЛ – это сложная, беспрерывная работа, работа с определенным конфликтом интересов. Но Валерий Георгиевич более чем достойно с ней справляется. Да, ему тяжело, к тому же надо понимать, что Карпин – человек эмоциональный. Но не нужно принимать эмоции, которые, что важно, весьма корректны, за какое-то выгорание. Мы этого не видим, – приводит слова Митрофанова "РБ Спорт".
Валерий Карпин ушел из "Ростова" перед сезоном-2021/22, возглавив национальную сборную России. Однако после решения ФИФА и УЕФА отстранить отечественные клубы и команды от официальных международных соревнований 54-летний специалист вернулся в "Ростов" осенью 2022 года, сменив на посту главного тренера "желто-синих" Юрия Семина.
С этого момента Карпин совмещает работу в клубе РПЛ и национальной команде. Под его руководством россияне в октябре минимально обыграли Камерун (1:0) в Москве 12-го числа и ушли от поражения в товарищеском матче с Кенией (2:2), который состоялся в Турции 16-го числа.
Генсек РФС: не видим выгорания у Карпина. Ему тяжело, он – человек эмоциональный
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов выразил мнение по поводу совмещения постов главного тренера Валерием Карпиным в сборной России и "Ростове".
Фото: РФС