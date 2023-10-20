– "Спартак" – не просто клуб, а флагман нашего футбола, самая популярная команда страны. Да, было бы здорово в ней поработать. И не просто поработать, а выиграть трофеи. Но не мечтаю это сделать, а стремлюсь к этому.
Готов ли вести переговоры со "Спартаком", пока в нем работает Абаскаль? Исключено! Не идти на "живое место" – неписаный тренерский закон, старшие коллеги меня ему научили, и это даже не обсуждается! Всегда и везде говорил, что приду только после того, как с предыдущим тренером рассчитаются и он уедет, – цитирует Юрана "СЭ".
Сергей Юран возглавил "Пари НН" в апреле нынешнего года. Контракт поволжского клуба с 54-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2024/25. Нижегородцы выиграли 4 из последних 6-ти матчей чемпионата России и поднялись на 5-ю строчку в таблице РПЛ, набрав 17 очков. Такое же количество очков у "Спартака", ЦСКА и "Динамо", которых "Пари НН" опережает по дополнительным показателям. В рамках 12-го тура Премьер-Лиги команда Сергея Юрана на выезде встретится со "Спартаком", который возглавляет Гильермо Абаскаль. Игра состоится в воскресенье, 22 октября.
Юран: переговоры со "Спартаком" исключены, пока в нем работает Абаскаль
Главный тренер "Пари НН" Сергей Юран признался, что хотел бы возглавить "Спартак", но не готов вести переговоры с московским клубом до момента увольнения нынешнего наставника "красно-белых" Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Пари НН"