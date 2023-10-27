"Зенит" набрал очень хорошую форму и знает, что надо догонять "Краснодар". Думаю, проблем не будет, на самом деле", – сказал Деменко Metaratings.ru.
"Зенит" и "Ахмат" сыграют 28 октября в 19:00. Встречу примет "Газпром Арена". Игру обслужит арбитр Сергей Карасев.
"Зенит" идет вторым в чемпионате России. У сине-бело-голубых 23 очка в 12 матчах. "Ахмат" после 12 туров расположился на 12-м месте. Грозненцы набрали 12 очков.
Деменко: у "Зенита" не будет проблем в игре против "Ахмата"
Бывший игрок московского "Спартака" и "Ростова" Максим Деменко поделился своим мнением о предстоящем матче между "Зенитом" и "Спартаком".
Фото: ФК "Сочи"