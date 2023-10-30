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Хавбек "Краснодара" Кривцов: "Зенит" тоже может потерять очки. Как мы видим, они тоже играют не очень

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Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов высказался о предстоящих соперниках команды.
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ
"Матчи против "Крыльев" и "Зенита" подряд станут самыми сложными в нынешнем сезоне? Думаю, да. Но не могу сказать, что этот отрезок будет решающим. "Зенит" тоже может потерять очки. Как мы видим, питерцы тоже играют не очень", — сказал Кривцов.

21-летний Кривцов в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах и забил гол. Его соглашение с командой рассчитано до лета 2026 года.

1 ноября "Краснодару" предстоит провести матч со "Спартаком" в Кубке, а затем встретится с "Крыльями Советов" и "Зенитом", занимающих в РПЛ третье и второе место, соответственно. Сам "Краснодар" идёт на первом.

Источник: "Евро-Футбол.Ру".


Кривцов Краснодар Зенит
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