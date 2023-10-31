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Мостовой: Абаскаль везде пролезает. Мой совет всем – не смотрите на него, кто он такой?

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Экс-полузащитник "Спартака" и испанской "Сельты" Александр Мостовой в очередной раз высказался по поводу работы Гильермо Абаскаля на посту главного тренера "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"
– На самом деле, это беда, что такие люди, как Канчельскис, не нужны, а Абаскаль везде пролезает. Мой совет всем – не смотрите на Абаскаля! Следите за Анчелотти, Гвардиолой – за людьми, которые всю жизнь в футбол играли. А Абаскаль – что он, кто он такой? – цитирует 55-летнего специалиста "РБ Спорт".

В минувшем туре РПЛ команда Гильермо Абаскаля в меньшинстве на выезде уступила воронежскому "Факелу" со счетом 0:2. После 13-ти сыгранных туров чемпионата России "Спартак" набрал 20 очков и опустился на 7-е место в таблице. 5 ноября, в воскресенье, "красно-белые" в гостях встретятся с "Локомотивом" в московском дерби в рамках 14-го тура Премьер-Лиги. "Железнодорожники" с 20 очками располагаются на строчку ниже - на 8-й позиции, уступая землякам по разнице забитых и пропущенных мячей.


Спартак Мостовой Абаскаль
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