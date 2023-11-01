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Сергеев: игра с "Краснодаром" не самая важная, впереди еще много туров

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Форвард "Зенита" Иван Сергеев поделился своим мнением о предстоящем матче против "Краснодаре".
Фото: ФК "Зенит"
"Это не самая важная игра, впереди еще много туров. Будем настраиваться на победу – а там как сложится. У нас все конкуренты, мы раздражители для всех, на нас по-особенному настраиваются. Для нас все 15 команд РПЛ – конкуренты", — передает слова Сергеева Metaratings.ru.

Игра между "Зенитом" и "Краснодаром" пройдет 11 ноября на "Газпром Арене". Начало назначено на 19:30 по московскому времени.

Сейчас "Краснодар" находится на первом месте в РПЛ. У южан 28 очков в 13 матчах. На второй строчке расположился "Зенит". После 13 туров у действующего чемпиона России 26 очков.


Краснодар Зенит Сергеев
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