"Сделал бы Осинькин "Спартак" чемпионом? Без сомнения! Отличный тренер с большим потенциалом", — передает слова Костанца Sport 24.
В текущем сезоне "Крылья Советов" занимают третье место в РПЛ. Команда Осинькина сумела набрать 22 очка в 13 играх чемпионата России.
"Спартак" находится ниже. Красно-белые идут на седьмой строчке. Подопечные Гильермо Абаскаля смогли набрать 20 очков.
Ранее в СМИ появились слухи о том, что на посту главного тренера "Спартака" Абаскаля может сменить Игорь Осинькин.
Костанца: без сомнения, Осинькин сделал бы "Спартак" чемпионом
Футболист "Крыльев Советов" Фернандо Костанца заявил, что у главного тренера самарцев Игоря Осинькина есть потенциал возглавить "Спартак".
Фото: ФК "Крылья Советов"