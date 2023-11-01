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Костанца: без сомнения, Осинькин сделал бы "Спартак" чемпионом

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Футболист "Крыльев Советов" Фернандо Костанца заявил, что у главного тренера самарцев Игоря Осинькина есть потенциал возглавить "Спартак".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Сделал бы Осинькин "Спартак" чемпионом? Без сомнения! Отличный тренер с большим потенциалом", — передает слова Костанца Sport 24.

В текущем сезоне "Крылья Советов" занимают третье место в РПЛ. Команда Осинькина сумела набрать 22 очка в 13 играх чемпионата России.

"Спартак" находится ниже. Красно-белые идут на седьмой строчке. Подопечные Гильермо Абаскаля смогли набрать 20 очков.

Ранее в СМИ появились слухи о том, что на посту главного тренера "Спартака" Абаскаля может сменить Игорь Осинькин.


Крылья Советов Спартак Костанца Осинькин
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