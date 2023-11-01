"Мне кажется, в случае с Георгием все проще. Он не будет раскачивать корабль. А у Соболева характер посложнее", — передает слова Аршавина "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появились слухи о конфликте между российскими игроками "Спартака" и главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем. В различных интервью футболисты московской команды опровергали эти слухи.
Сейчас "Спартак" занимает седьмое место в РПЛ. У подопечных Гильермо Абаскаля 20 очков в 12 играх.
Аршавин: Джикия не будет раскачивать корабль. У Соболева характер потяжелее
Бывший футболист краснодарской "Кубани" Андрей Аршавин поделился своим мнением о возможном конфликте между игроками "Спартака" и их главным тренером Абаскалем.
Фото: ФК "Спартак"