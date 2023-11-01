– Я беспощаден к бывшей команде? Почему беспощаден? Это футбол, я – игрок "Зенита". Что мне – не забивать, что ли, в матче с "Крыльями"? Как говорится, на поле друзей нет. За его пределами у меня всегда будут теплые, близкие отношения с футболистами, тренерами этой команды. Я провел в "Крыльях" хорошее время. Но сегодня нам надо было выигрывать, – цитирует Сергеева "РБ Спорт".
31 октября "Зенит" на своем поле нанес минимальное поражение "Крыльям Советов" и обеспечил себе выход в верхнюю сетку Пути РПЛ Кубка России с 1-го места в квартете C. Встреча на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге окончилась со счетом 1:0 (0:0) в пользу хозяев поля. Автором единственного мяча стал уроженец Череповца Иван Сергеев, который поразил ворота своей бывшей команды на 87-й минуте.
По итогам 6 туров группы C Пути РПЛ Кубка страны команда Сергея Семака набрала 14 очков и на 2 очка опередила в таблице финишировавшую второй "Балтику". "Крылья Советов" заняли последнее место, набрав 3 очка.
Сергеев: я беспощаден к бывшей команде? Это футбол, на поле друзей нет
Нападающий "Зенита" Иван Сергеев после победы над "Крыльями Советов" (1:0) объяснил свою высокую результативность в последних матчах против бывшей команды.
Фото: ФК "Зенит"