– Поражения "Спартака" в последних матчах не удивляют. Что-то в команде идет не так. Понятно, что игра с "Краснодаром" турнирного значения не имела, но домашних поражений надо избегать.
"Краснодар" был больше мотивирован? Они выставили второй состав, как и "Спартак". Все лидеры отдыхали, условия одинаковые. До этого проиграли "Факелу" – никакой стабильности нет. Но Абаскаль, видимо, святой. Любого другого тренера уже бы давно выгнали из клуба на фоне такой игры и результатов, – приводит слова 55-летнего специалиста "РБ Спорт".
В среду, 1 ноября, "Краснодар" одержал волевую победу над "Спартаком" в Москве со счетом 3:2 (1:2) и поднялся на 2-ю строчку в таблице группы D Пути РПЛ Кубка России. "Динамо" может сместить "быков" со второй строчки только в случае своей победы в основное время над "Пари НН". Заключительная игра квартета D проходит в эти минуты на московском стадионе "ВТБ Арена". В начале второго тайма счет равный - 1:1.
Отметим, что матч между "Спартаком" и "Краснодаром" ознаменовался резонансным решением судейской бригады во главе с Евгением Булановым из Саранска отменить гол нападающего "красно-белых" Александра Соболева с пенальти на 84-й минуте при счете 2:3 из-за двойного касания мяча футболистом при выполнении 11-метрового удара.
В чемпионате России "Спартак" идет 7-м после 13-ти сыгранных туров, набрав 20 очков. В ближайшие выходные команду Гильермо Абаскаля ждет дерби с "Локомотивом".
Мостовой: Абаскаль, видимо, святой. Любого другого тренера уже бы давно выгнали из "Спартака"
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой отреагировал на поражение "красно-белых" в заключительном матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России от "Краснодара" (2:3).
Фото: ФК "Спартак"