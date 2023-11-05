"Конечно, конкурировать с "Зенитом" возможно. Это футбол, где играют 11 на 11. У "Зенита" хорошие игроки, но и у нас тоже", — сказал Алонсо.
Если сегодня "Краснодар" обыграет "Крылья Советов", то вернётся на первое место в чемпионате. В этом случае судьба первого места, вероятно, решится в очной игре "Краснодара" и "Зенита", которая состоится 11 ноября.
Источник: "Чемпионат".
Хуниор Алонсо: конкурировать с "Зенитом" возможно. У "Краснодара" тоже хорошие игроки
Защитник "Краснодара" Хуниор Алонсо считает, что его команде по силам конкурировать с "Зенитом".
Фото: "Чемпионат"