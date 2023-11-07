- Да, в сборную не вызвали Миранчука и Захаряна, а они одни из лучших футболистов нашей страны. Но, я думаю, с ними была какая-то договоренность, потому что они играют у себя в командах. Плюс у Арсена идет адаптация в Испании, и его дергать с перелетами не особо нужно. Наверное, правильно, что их не вызвали, но на этот вопрос лучше ответит Карпин. Наверняка, они обсуждали этот вопрос, - передает слова Канчельскиса Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что в списке из 29 футболистов, вызванных тренерским штабом сборной России на ноябрьский сбор 2023 года, отсутствуют 28-летний атакующий полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук и 20-летний атакующий полузащитник испанского "Реала Сосьедад" Арсен Захарян. Как сообщил главный тренер сборной России Валерий Карпин, отсутствие Миранчука-старшего и Захаряна в списке вызванных обусловлено отсутствием у них игровой практики в связи с малым игровым временем в клубах.
Карпин: надеемся, что к следующему сбору сборной России Миранчук и Захарян будут стабильно выступать за свои клубы
Канчельскис: Миранчук и Захарян - одни из лучших футболистов нашей страны. Но, наверное, правильно, что их не вызвали
Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал невызов в сборную России хавбеков Алексея Миранчука и Арсена Захаряна.
Фото: "Чемпионат"