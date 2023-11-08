– Кордоба – настоящий лидер "Краснодара", без него им будет очень тяжело. Он в каждой игре решает, тащит команду. На протяжении долгого времени он доказывает свое качество, топ-игрок, что тут говорить. Кордоба – лучший нападающий РПЛ. А за ним уже идут все остальные, – цитирует 55-летнего специалиста "РБ Спорт".
Нападающий Джон Кордоба перешел в "Краснодар" из немецкой "Герты" летом 2021 года. Нынешний сезон – третий по счету для 30-летнего колумбийца в составе "быков". В 18 матчах текущего розыгрыша чемпионата и Кубка России Кордоба записал на свой счет 10 голов и сделал 3 ассиста. После 14 сыгранных туров "Краснодар" возглавляет таблицу РПЛ, набрав 31 очко. Действующий чемпион страны "Зенит" отстает от лидера на 2 очка.
Мостовой: Кордоба – лучший нападающий РПЛ. Он в каждой игре тащит "Краснодар"
Бывший полузащитник испанской "Сельты" Александр Мостовой назвал форварда "Краснодара" Джона Кордобу лучшим нападающим чемпионата России.
Фото: ФК "Краснодар"