"Нет, никаких персональных дуэлей и личных противостояний с Кордобой! Скажу откровенно: я не обращаю внимания на статистику, для меня в приоритете интересы команды", — сказал Кассьерра.
Кассьерра и Кордоба — два лучших бомбардира чемпионата России после 14 туров. На счету колумбийца из "Зенита" 11 голов в 13 матчах, а на счету колумбийца из "Краснодара" — семь в 14.
Уже завтра, 11 ноября, один из этих футболистов сможет улучшить свою статистику. "Зенит" и "Краснодар" сыграют в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" в главном матче 15-го тура РПЛ.
Источник: Bobsoccer.ru
Кассьерра: у меня нет личных противостояний с Кордобой. Для меня в приоритете интересы "Зенита"
Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра признался, что у него нет дуэлей с форвардом "Краснодара" Джоном Кордобой.
Фото: ФК "Зенит"