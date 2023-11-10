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Кассьерра: у меня нет личных противостояний с Кордобой. Для меня в приоритете интересы "Зенита"

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Нападающий "Зенита" Матео Кассьерра признался, что у него нет дуэлей с форвардом "Краснодара" Джоном Кордобой.
Фото: ФК "Зенит"
"Нет, никаких персональных дуэлей и личных противостояний с Кордобой! Скажу откровенно: я не обращаю внимания на статистику, для меня в приоритете интересы команды", — сказал Кассьерра.

Кассьерра и Кордоба — два лучших бомбардира чемпионата России после 14 туров. На счету колумбийца из "Зенита" 11 голов в 13 матчах, а на счету колумбийца из "Краснодара" — семь в 14.

Уже завтра, 11 ноября, один из этих футболистов сможет улучшить свою статистику. "Зенит" и "Краснодар" сыграют в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" в главном матче 15-го тура РПЛ.

Источник: Bobsoccer.ru

Кордоба Зенит Кассьерра Краснодар
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