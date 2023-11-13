– Победы, конечно же, всегда вселяют уверенность. И турнирная ситуация тоже. Но, опять-таки, мы стараемся много работать над ментальностью. Говорим о том, что надо ставить другие цели, подниматься как можно выше. Нам нельзя успокаиваться.
11 ноября 2023 года воронежский “Факел” в гостях сыграл с московским ЦСКА. Этот матч был проведен в рамках 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счет – 1:1. В настоящее время подопечные Сергея Ташуева имеют на своем счету 19 очков. Они занимают десятое место в турнирной таблице после первого круга чемпионата страны.
Источник: Sport24
Тренер “Факела” Ташуев: победы вселяют уверенность, нам нельзя успокаиваться
Главный тренер воронежского “Факела” Сергей Ташуев оценил итоги первого круга чемпионата России по футболу для своей команды.
Фото: ФК "Факел"