"Подписал контракт с "Краснодаром" в январе, а уже в марте приостановил? Все знают о той проблеме, которая тогда возникла. Клуб с пониманием отнёсся к моему решению. Почему вернулся? Мне позвонили из клуба и сказали, что команда находится в непростом положении и мне нужно вернуться", — сказал Алонсо.
30-летний Алонсо подписал контракт с "Краснодаром" в январе 2022 года, перейдя из "Атлетико Минейро". В марте 2022 года он вернулся в бразильскую команду и закончил в ней европейский сезон. С лета 2022 года Алонсо выступает за российский клуб.
В нынешнем сезоне парагвайский защитник является важным звеном "Краснодара" в обороне. Он принял участие в 21 матче и отдал результативную передачу. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025 года.
Источник: "Чемпионат".
Хуниор Алонсо: в "Краснодаре" сказали, что команда находится в непростом положении и нужно вернуться
Защитник "Краснодара" Хуниор Алонсо объяснил, почему принял решение приостановить контракт с командой спустя два месяца после перехода.
Фото: ФК "Краснодар"