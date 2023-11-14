"У Виллиана действующий контракт с клубом, он очень счастлив в ЦСКА, но все мы знаем, как работает рынок. Как и любой другой футболист, он может уйти в любой момент, таковы правила игры. Но у него только одна цель — выигрывать в составе ЦСКА", — сказал Кампеделли.
28-летний Роша стал игроком московской команды летом 2022 года, перейдя из "Партимоненсе". Контракт спортсмен с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2024/2025. В нынешней кампании бразилец принял участие в 18 матчах и отдал результативную передачу. Вместе с ЦСКА защитник выиграл Кубок России.
Источник: "РБ Спорт".
Агент Роши: он очень счастлив в ЦСКА, но все мы знаем, как работает рынок
Игор Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказался о возможном уходе футболиста из московской команды.
Фото: ПФК ЦСКА