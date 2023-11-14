Матчи Скрыть

Агент Роши: он очень счастлив в ЦСКА, но все мы знаем, как работает рынок

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Игор Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказался о возможном уходе футболиста из московской команды.
Фото: ПФК ЦСКА
"У Виллиана действующий контракт с клубом, он очень счастлив в ЦСКА, но все мы знаем, как работает рынок. Как и любой другой футболист, он может уйти в любой момент, таковы правила игры. Но у него только одна цель — выигрывать в составе ЦСКА", — сказал Кампеделли.

28-летний Роша стал игроком московской команды летом 2022 года, перейдя из "Партимоненсе". Контракт спортсмен с ЦСКА рассчитан до конца сезона-2024/2025. В нынешней кампании бразилец принял участие в 18 матчах и отдал результативную передачу. Вместе с ЦСКА защитник выиграл Кубок России.

Источник: "РБ Спорт".

Виллиан Роша ЦСКА Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится