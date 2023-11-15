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Экс-игрок "Локо" Родолфо: Семин — большой модник. Однажды он показал нам футболку, которую купил за 600 евро

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Бывший защитник "Локомотива" Родолфо поделился подробностями модной жизни экс-наставника железнодорожников Юрия Сёмина.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Семин — большой модник. Однажды он показал нам свою футболку какой-то фирмы, которую купил за 600 евро!" — сказал Родолфо.

41-летний Родолфо выступал за московскую команду с 2007 по 2011 год. За это время он провёл 97 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Вместе с "Локомотивом" бразилец выиграл Кубок России.

С 2015 по 2019 год Родолфо играл за "Ахмат", где и завершил карьеру.

Источник: "Спорт-Экспресс".

Семин Родолфо Локомотив
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