"Семин — большой модник. Однажды он показал нам свою футболку какой-то фирмы, которую купил за 600 евро!" — сказал Родолфо.
41-летний Родолфо выступал за московскую команду с 2007 по 2011 год. За это время он провёл 97 матчей, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Вместе с "Локомотивом" бразилец выиграл Кубок России.
С 2015 по 2019 год Родолфо играл за "Ахмат", где и завершил карьеру.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Экс-игрок "Локо" Родолфо: Семин — большой модник. Однажды он показал нам футболку, которую купил за 600 евро
Бывший защитник "Локомотива" Родолфо поделился подробностями модной жизни экс-наставника железнодорожников Юрия Сёмина.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"