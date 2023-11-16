"Как вы себе это предоставляете? В футболе все что угодно бывает. Но я просто не представляю, что Дзюба и Пиняев будут противостоять друг другу чисто антропометрически. В "Локомотиве" драк и потасовок нет", — сказал Лантратов.
Ранее сообщалось, что Дзюба и Пиняев подрались после матча со "Спартаком" (1:1) в 14-м туре. Сами игроки подшутили над этими слухами, эту информацию опровергли и в "Локомотиве". Сообщалось, что конфликт игроков начался ещё по ходу матча и перерос в раздевалку.
Источник: "Чемпионат".
Лантратов: как вы себе представляете драку Пиняева и Дзюбы?
Вратарь "Локомотива" Илья Лантратов заявил, что не понимает, как могли бы подраться нападающие Сергей Пиняев и Артём Дзюба.
Фото: "Чемпионат"