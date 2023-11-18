"Ну какой Севикян центральный нападающий? В клубе так придумали и используют. Каждый тренер по-своему видит схему на матч, не хочу ничего говорить о клубе, и как используют его", — сказал Петраков.
22-летний Севикян стал игроком "Пари НН" летом 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 21 матче за клуб, в которых забил семь голов. Его контракт с нижегородцами рассчитан до лета 2025 года.
Ранее Севикян, приглашённый в сборную России на сентябрьский сбор, отказался от вызова, заявив, что собирается выступать за команду Армении. За неё нападающий дебютировал в октябре и успел провести два матча.
Источник: Metaratings.
Тренер Армении: какой из Севикяна центральный нападающий? В "Пари НН" так придумали и используют
Главный тренер сборной Армении Александр Петраков заявил, что не видит Эдгара Севикяна на позиции центрального нападающего.
Фото: Sputnik / Andranik Ghazaryan