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Тренер Армении: какой из Севикяна центральный нападающий? В "Пари НН" так придумали и используют

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Главный тренер сборной Армении Александр Петраков заявил, что не видит Эдгара Севикяна на позиции центрального нападающего.
Фото: Sputnik / Andranik Ghazaryan
"Ну какой Севикян центральный нападающий? В клубе так придумали и используют. Каждый тренер по-своему видит схему на матч, не хочу ничего говорить о клубе, и как используют его", — сказал Петраков.

22-летний Севикян стал игроком "Пари НН" летом 2022 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 21 матче за клуб, в которых забил семь голов. Его контракт с нижегородцами рассчитан до лета 2025 года.

Ранее Севикян, приглашённый в сборную России на сентябрьский сбор, отказался от вызова, заявив, что собирается выступать за команду Армении. За неё нападающий дебютировал в октябре и успел провести два матча.

Источник: Metaratings.

Сборная Армении Петраков Севикян
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