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Главный тренер сборной Кубы: Россия - очень сильная команда. Буду очень горд, если мы победим

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Наставник национальной сборной Кубы Юниелис Кастильо поделился ожиданиями от товарищеской игры с командой России.
Фото: сборная России
- Главной задачей перед завтрашним матчем является получение опыта. Результат не имеет такой важности. Если мы завтра победим, будем очень довольны. Россия - очень сильная команда, которая успешно выступала на ЧМ. Буду очень горд за эту победу.

В понедельник, 20 ноября, в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена" состоится товарищеский поединок сборной России и сборной Кубы. Главным арбитром матча назначен Алексей Кульбаков из Белоруссии. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Напомним, беспроигрышная серия подопечных Валерия Карпина в контрольных играх выросла до отметки в 11 матчей. На этом отрезке сборная одержала 4 победы и 7 раз сыграла вничью. Отметим также, что в шести поединках команда сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Источник: "СЭ"

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