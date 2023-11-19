- Главной задачей перед завтрашним матчем является получение опыта. Результат не имеет такой важности. Если мы завтра победим, будем очень довольны. Россия - очень сильная команда, которая успешно выступала на ЧМ. Буду очень горд за эту победу.
В понедельник, 20 ноября, в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена" состоится товарищеский поединок сборной России и сборной Кубы. Главным арбитром матча назначен Алексей Кульбаков из Белоруссии. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.
Напомним, беспроигрышная серия подопечных Валерия Карпина в контрольных играх выросла до отметки в 11 матчей. На этом отрезке сборная одержала 4 победы и 7 раз сыграла вничью. Отметим также, что в шести поединках команда сумела сохранить свои ворота в неприкосновенности.
Источник: "СЭ"
Главный тренер сборной Кубы: Россия - очень сильная команда. Буду очень горд, если мы победим
Наставник национальной сборной Кубы Юниелис Кастильо поделился ожиданиями от товарищеской игры с командой России.
Фото: сборная России