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Агент: к Кривцову есть большой интерес со стороны клубов из топ-5 чемпионатов

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Младен Гргич, агент полузащитника “Краснодара” Никиты Кривцова, поделился информацией о том, что его клиентом интересуются клубы из топовых лиг Европы.
Фото: "Матч ТВ"
— К нему есть очень большой интерес со стороны клубов из топ-5 чемпионатов, конкретные команды называть не могу. Но я знаю, что “Краснодар” не хочет его продавать.

В текущем сезоне 21-летний Никита Кривцов принял участие в 21 матче “Краснодара”. Ему удалось записать на свой счет один забитый мяч.

Напомним, “Краснодар” в настоящее время имеет в собственном активе 35 очков. Подопечные Владимира Ивича занимают второе место в турнирной таблице. В 18-м туре РПЛ “быки” дома сыграют с московским ЦСКА.

Источник: “РБ Спорт”

Кривцов Краснодар
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