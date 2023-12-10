– Очко с топ-клубами всегда хорошо, нормально. Мы ставили задачу победить. Но все знают, что в “Динамо” прекрасные футболисты. Закономерный результат, боевая ничья, достаточно смотрибельная для этого времени года.
Сегодня, 10 декабря, “Факел” провел матч против московского “Динамо”. Встреча состоялась в Воронеже на “Центральном стадионе профсоюзов”. Данная игра вошла в программу 18-го тура чемпионата России по футболу. Она завершилась ничейным результатом – 1:1.
Напомним, воронежский “Факел” заработал после 18 туров Российской Премьер-Лиги 21 очко. Он занимает 11 место в турнирной таблице.
Источник: “Матч ТВ”
Ташуев – об игре с “Динамо”: очко с топ-клубами всегда хорошо
Главный тренер воронежского “Факела” Сергей Ташуев высказался о ничейном результате в игре с московским “Динамо” (1:1) в 18-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Факел"