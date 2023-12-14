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Селюк: если бы не санкции, Конате давно бы подписал один из европейских клубов

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Дмитрий Селюк, агент нападающего грозненского “Ахмата” Мохамеда Конате, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клубов из Европы.
Фото: "Матч ТВ"
— Какие есть варианты в Европе? Испания, Германия, Италия. Оттуда есть интерес. Более того, если бы не санкции, его бы давно подписал один из клубов из этих стран. Если бы не было сложности с платежами.

26-летний Конате является игроком грозненского “Ахмата” с 2021 года. Его действующее соглашение с клубом из Чечни рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне Мохамед в общей сложности принял участие в 22 матчах. Ему удалось записать на свой счет семь забитых мячей.

Источник: “Матч ТВ”

Селюк Ахмат Конате Российские трансферы
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