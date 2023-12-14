— Какие есть варианты в Европе? Испания, Германия, Италия. Оттуда есть интерес. Более того, если бы не санкции, его бы давно подписал один из клубов из этих стран. Если бы не было сложности с платежами.
26-летний Конате является игроком грозненского “Ахмата” с 2021 года. Его действующее соглашение с клубом из Чечни рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне Мохамед в общей сложности принял участие в 22 матчах. Ему удалось записать на свой счет семь забитых мячей.
Источник: “Матч ТВ”
Селюк: если бы не санкции, Конате давно бы подписал один из европейских клубов
Дмитрий Селюк, агент нападающего грозненского “Ахмата” Мохамеда Конате, рассказал об интересе к своему клиенту со стороны клубов из Европы.
Фото: "Матч ТВ"