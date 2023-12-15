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Защитник "Ахмата" Уциев: Грозный близок к тому, чтобы стать футбольной столицей России

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Защитник и капитан "Ахмата" Ризван Уциев считает, что Грозный скоро может стать футбольной столицей России.
Фото: "Матч ТВ"
- Думаю, Грозный близок к тому, чтобы стать футбольной столицей России. Футбол у нас очень развивается, есть большой интерес. Мы идем к этому статусу. Президент клуба уделяет большое внимание всему футболу, а в особенности детско-юношескому. В этом плане мы развиваемся.

По итогам осенней части текущего сезона российской Премьер-лиги "Ахмат" располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, занимая место в зоне стыковых матчей. Грозненцы набрали 17 очков в 18 сыгранных турах. От безопасного 12-го места команда Ризвана Уциева отстает на данный момент на два балла. Напомним, сезон 2022/2023 "Ахмат" завершил в топ-5 чемпионата России.

Источник: "СЭ"

Уциев Ахмат
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