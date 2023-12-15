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Мостовой выйдет на Матч звезд Кубка России в царской мантии

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Директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, что Александр Мостовой выйдет на Матч звезд Кубка России в царской мантии.
Фото: "Матч ТВ"
- Мы приготовили большое количество сюрпризов для болельщиков, телезрителей и самих участников Матча звезд Кубка России. Все же это, в первую очередь, предновогоднее шоу, и мы постараемся создать максимально праздничное настроение. Будет много шуток, юмора и самоиронии. Например, на представление участников и членов Жюри будут использоваться различные ассоциации и фишки. Так, Саша Мостовой облачится в царскую мантию.

Напомним, Матч звезд Кубка России, в котором сыграют сборные Пути РПЛ и Пути Регионов, состоится завтра, 16 декабря. Игра пройдет на "Live Арене" в Сколкове. Александр Мостовой, Андрей Аршавин и Сергей Овчинников будут тренерами команды пути РПЛ. Сборную Пути регионов возглавят Андрей Каряка, Дмитрий Кузнецов и Вадим Евсеев. Главный арбитр - Сергей Карасев. Также участие в шоу примут Владимир Быстров, спортсмен смешанных единоборств Джеф Монсон и знаменитый российский бывший баскетболист Андрей Кириленко.

Источник: "СЭ"

Мостовой Кубок России
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