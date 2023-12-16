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Канчельскис: "Краснодар" ещё во втором круге немного попыжится, а потом "Зенит" будет на первом месте

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Экс-полузащитник сборной России Андрей Канчельскис оценил перспективы чемпионской гонки на весеннюю часть текущего сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
- В начале и середине чемпионата интрига есть и будет всегда. Самое главное не как "Краснодар" начал, а как закончит. Во втором круге ещё немного попыжатся, а потом "Зенит" будет на первом месте. Но соглашусь, что они молодцы! Пускай подольше продержатся в этой зоне и продолжат создавать проблемы для "Зенита". Но все прекрасно понимаем, что зенитовцы с такими ресурсами и футболистами будут противостоять. У них очень большое преимущество, - передаёт слова Канчельскиса "Чемпионат".

По итогам осенней части текущего сезона-2023/2024 "Краснодар" возглавляет турнирную таблицу, набрав 38 очков в 18 сыгранных матчах. На 2 очка от чёрно-зелёных отстаёт действующий чемпион петербургский "Зенит", а 6 очков - московское "Динамо". В очной встрече первого круга в Санкт-Петербурге главные соперники в борьбе за чемпионство сыграли вничью со счётом 1:1.

В пяти предыдущих чемпионатах "Зенит" неизменно становился победителем осеней части сезона Российской премьер-лиги. Всякий раз после этого сине-бело-голубые становились по итогам сезона чемпионами.

Краснодар Зенит Канчельскис
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