Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Павлович Семин подвел итоги первой части сезона в российской премьер-лиге. В ответ на просьбу журналистов назвать три наиболее удивившие его команды в РПЛ, специалист перечислил "Краснодар", "Пари НН" и "Крылья Советов".
Тремя лучшими игроками сезона Семин назвал новичка ЦСКА Файзуллаева и воспитанников "Краснодара" и "Динамо" - Сперцяна и Тюкавина.
"Краснодар" по итогам первой части сезона возглавил турнирную таблицу. "Крылья Советов" долго шли в лидерах, но к зимнему перерыву откатились на 6-ю строчку, хотя отставание от 3-го места - всего три очка. "Пари НН" уверенно занимает 9-е место, опережая "Ростов" на три очка.
Источник: "euro-football.ru"
Семин: главные открытия РПЛ - "Краснодар", "Пари НН" и "Крылья"
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги осенней части чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"