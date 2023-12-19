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Семин: главные открытия РПЛ - "Краснодар", "Пари НН" и "Крылья"

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Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги осенней части чемпионата России.
Фото: "Чемпионат"
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Павлович Семин подвел итоги первой части сезона в российской премьер-лиге. В ответ на просьбу журналистов назвать три наиболее удивившие его команды в РПЛ, специалист перечислил "Краснодар", "Пари НН" и "Крылья Советов".

Тремя лучшими игроками сезона Семин назвал новичка ЦСКА Файзуллаева и воспитанников "Краснодара" и "Динамо" - Сперцяна и Тюкавина.

"Краснодар" по итогам первой части сезона возглавил турнирную таблицу. "Крылья Советов" долго шли в лидерах, но к зимнему перерыву откатились на 6-ю строчку, хотя отставание от 3-го места - всего три очка. "Пари НН" уверенно занимает 9-е место, опережая "Ростов" на три очка.

Источник: "euro-football.ru"

Семин Краснодар Пари НН Крылья Советов
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