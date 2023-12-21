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Орлов: Сперцян талантливее Захаряна и лучше готов физически

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Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил полузащитника "Краснодара" Эдуарду Сперцяну с хавбеком "Реал Сосьедад" Арсеном Захаряном.
Фото: РИА Новости
"Сравнение Сперцяна с Захаряном? На мой взгляд, краснодарец талантливее, лучше готов физически, координированнее, острее. Они оба хороши, с перспективами", - приводит слова Орлова "СЭ".

В текущем сезоне атакующий полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян записал на свой счет 8+4 по системе гол плюс пас в 21 матче за "черно-зеленых" во всех турнирах. Его коллега по амплуа Арсен Захарян в минувшее летнее трансферное окно покинул российскую Премьер-лигу и перебрался в Испанию. Хавбек принял участие в 17 матчах за "Реал Сосьедад" и отметился одной результативной передачей на своих новых партнеров.

Орлов Сперцян Захарян
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