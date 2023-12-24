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Представитель Черчесова - о "Бешикташе": суеты и спешки нет. Абы куда он не пойдет

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Представитель экс-наставника сборной России Станислава Черчесова ответил на слухи об интересе "Бешикташа" к российскому специалисту.
Фото: официальный сайт Черчесова
- Станислав Саламович есть во многих списках достаточно известных клубов. Где-то доходило до звонка, до общения, где-то останавливались на другом кандидате. Суеты и спешки у Черчесова однозначно нет. Абы куда он не пойдет и уже отказал достаточно немалому числу клубов.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация об интересе к бывшему главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову со стороны турецкого "Бешикташа".

Последним клубом, который возглавлял Черчесов, был "Ференцварош". Российский специалист находился у руля венгерской команды с декабря 2021 по июль 2023 года. Под его руководством "Ференцварош" дважды становился чемпионом Венгрии и один раз выигрывал Кубок страны.

Черчесов С Бешикташ
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