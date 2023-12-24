"Да, существует высокая вероятность того, что уже зимой по обоюдному согласию контракт с "Сочи" будет расторгнут. Есть определенный интерес к Ване из той же Греции, Кипра. Будем двигаться пошагово", - цитирует агента "СЭ".
Иван Игнатьев, выступающий на позиции центрального нападающего, является воспитанником футбольной академии "Краснодара". Игрок перебрался в "Сочи" минувшим летом в качестве свободного агента из московского "Локомотива". Стороны заключили контракт до конца июня 2025 года. 24-летний форвард принял участие в 12 матчах за сочинцев и оформил в них 2+1 по системе гол плюс пас.
Агент Игнатьева: есть высокая вероятность ухода из "Сочи" зимой. Есть интерес из Греции и Кипра
Агент форварда "Сочи" Ивана Игнатьева Алан Агузаров прокомментировал будущее игрока в клубе.
Фото: "Матч ТВ"