- У меня нет обиды на "Ростов". Я думаю, что если бы я заслуживал, то мне дали бы шанс, но пока что я его не получил. Ничего страшного, может быть, еще будет. Хотел бы вернуться в "Ростов"? Думаю, да. Мой родной город, родная команда. Если бы мне поступило предложение, я бы точно его рассматривал.
Павел Горелов, играющий на позиции опорного полузащитника, является воспитанником академии "Ростова". Он перебрался в "КАМАЗ" минувшим летом в качестве свободного агента из "Ростова-2". В текущем сезоне хавбек сыграл за клуб с Набережных Челнов 20 матчей, в которых отметился одним забитым голом и одной голевой передачей. Действующий контракт уроженца Ростова-на-Дону с "КАМАЗом" рассчитан до кона июня 2025 года. В январе игроку исполнится 21 год.
Источник: "РБ Спорт"
Полузащитник Горелов: у меня нет обиды на "Ростов". Хотел бы вернуться в родную команду
Хавбек "КАМАЗа" Павел Горелов признался, что хотел бы вернуться в родной "Ростов".
Фото: ФК "Ростов"