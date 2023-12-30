"Итоги 2023 года для российского футбола? Пока гордиться нам особо нечем, но все стараются. Клубы в том числе", - приводит слова Смородской "Чемпионат".
Российская Премьер-лига ушла на зимнюю паузу и возобновится в начале марта. После 18 проведенных туров турнирную таблицу текущего чемпионата России возглавляет "Краснодар". "Быки" набрали 38 очков и опережают "Зенит", идущий на втором месте, на два балла. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо", набравшее 32 очка. Четвертую и пятую строчки занимают два других столичных коллектива - "Локомотив" и "Спартак", заработавшие 31 и 30 очков соответственно.
Смородская - об итогах года: гордиться нам особо нечем
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская подвела итоги 2023 года.
Фото: ФК "Локомотив"